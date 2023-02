Sampdoria, problema stipendi: la banca anticipa ma alcuni contratti hanno problemi

In casa Sampdoria continua a esserci il problema degli stipendi non pagati di dicembre, la data limite incombe e la società sta cercando soluzioni

Il 16 febbraio è dietro l’angolo e i blucerchiati stanno cercando una soluzione coi giocatori. La Banca potrebbe anticipare in parte, ma il problema è che alcuni contratti non prevedono parti “variabili”. Nei prossimi giorni il CdA blucerchiato terminerà di raccogliere le firme mancanti, con la speranza che non ci siano intoppi. Senza un accordo collettivo, è certa la penalizzazione in classifica di due punti.