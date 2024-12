Semplici Sampdoria: «Abbiamo fatto una grande partita; la risalita si fa a piccoli passi, la classifica va guardata, ma...»

Le parole di Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta subita dai blucerchiati contro il Pisa

Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Pisa al termine del match della 20ª giornata di Serie B. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «I ragazzi hanno dato tutto e fatto una grande partita maniera lucida sotto il punto di vista dell’organizzazione contro una grande squadra. Abbiamo concesso un colpo di testa e un solo gol che purtroppo vanifica tutto, ma se giochiamo così ne perderemo meno. In fase offensiva abbiamo avuto difficoltà . Le prestazioni contro Carrarese e Pisa mi fa ben sperare per il futuro. Ora siamo dispiaciuti, ma nell’anno nuovo spero di aver più tempo. Ora abbiamo fatto passi avanti, ma non è sufficiente».

RISALITA – «La risalita è fatta di piccoli passi, la classifica va guardata ma abbiamo ambizione di poter risalire».

ERRORI SOTTOPORTA – «Quando hai attaccanti in difficoltà che sono andati in doppia cifra. I ragazzi hanno giocato sempre loro da parte mia c’è fiducia. Chiudiamo l’anno con sconfitta, ma ho cominciato a vedere la luce , c’è da risalire e fare risultati».

FISCHI TUTINO – «Ho chiesto di applaudire i ragazzi perchè hanno dato tutto e i tifosi sono determinanti e volevo che la gente applaudisse, ma li ringrazio perchè ci hanno dato una mano».

CALCIOMERCATO – «Bisogna diminuire il numero dei giocatori, dovranno essere fatte delle scelte. In questi giorni parleremo sia di uscite che di entrate, è chiaro che volevo vedere l’ultima partita per decidere. Oggi ho un quadro più vicino alla realtà per aver giocatori di esperienza».

MEULENSTEEN – «Ha avuto problema agli aduttori. Oggi eravamo in difficoltà, ma i ragazzi possono solo elogiarli. Sta a me dare convinzione ai giocatori, bisogna aver fiducia e crederci. Determinante sarà l’aiuto dei tifosi».

REAZIONE DOPO IL GOL – «Non era facile reagire così come contro la Carrarese. Siamo stati meno lucidi alla fine, abbiamo avuto l’occasione con Akinsanmiro».

DIFESA – «Forse Ferrari potrà recuperare. Sul mercato lì bisogna intervenire. Melle mi piace in quel ruolo, ma bisogna costruire alternative. Voglio aver 22 giocatori che mi mettono in difficoltà ,non di più».

PRIMA PUNTE – «Su Coda e Tutino credo sia giusto puntare perchè sono sempre andati in doppia cifra negli anni scorsi. Mi concentro più sul lavoro e sulla prestazione. Siamo convinti di potercela fare».