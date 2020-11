Sampdoria, senti il Gremio: «Abbiamo scartato Ramirez»

Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo la trattativa tra Sampdoria e Gremio per Ramirez

Arrivano notizie importanti dal Brasile. Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo la trattativa tra Sampdoria e Gremio per Gaston Ramirez. Le parole rilasciate a Radio Gre-Nal.

«Se arriva Gaston Ramirez? No, è un’opzione completamente scartata. Forse, se sarà ancora interessato a tornare in Sud America, potrebbe arrivare l’anno prossimo. Ma per quest’anno non c’è nessuna soluzione».