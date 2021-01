Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino Davide Santon, terzino in uscita dalla Roma

Sfumato l’acquisto di Sanasi Sy dall’Amiens, la Sampdoria è alla ricerca di un terzino da regalare a Claudio Ranieri.

Secondo quanto riporta Sportitalia, il club blucerchiato starebbe facendo passi avanti per Davide Santon, terzino in uscita dalla Roma in grado di giocare sia a sinistra che a destra.