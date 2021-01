Sampdoria, summit di mercato a Bogliasco: si è parlato anche di Quagliarella

Nella giornata di ieri, si è svolto in casa Sampdoria un summit di mercato tra Ferrero, Osti e Pecini

Nella giornata di ieri, come riporta il Secolo XIX, si è svolto a Bogliasco un summit di mercato per valutare quali mosse dovrà mettere in atto la Sampdoria nella sessione di gennaio. Massimo Ferrero, Carlo Osti e Riccardo Pecini hanno parlato anche della questione legata alla cessione di Fabio Quagliarella.

La strategia della Sampdoria è temporeggiare e guardare le opportunità che offre il mercato. Uomo chiave potrebbe essere nuovamente Federico Pastorello, agente di Antonio Candreva, Omar Colley, Keita Balde ma anche di Claudio Ranieri. Nella sua scuderia figurano Kevin Lasagna e Patrick Cutrone, due giocatori che piacciono molto alla Sampdoria. Unico ostacolo a qualsiasi operazione la formula: per motivi economici dovrà per forza essere un prestito (secco, con obbligo o diritto).