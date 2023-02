Sampdoria, una lettera di scuse in sede dopo il proiettile

Dopo il proiettile, nella sede della Sampdoria arriva un’altra lettera il cui scopo è quello di stemperare le tensioni

Dopo la tensione, c’è la distensione. Nella sede della Sampdoria, a Corte Lambruschini, è stata recapitata un’altra lettera dopo quella contenente un proiettile a salve e una frase minatoria. Questa volta, però, come riportato dai quotidiani locali, la busta è servita a stemperare la tensione in quanto riportava delle scuse per il gesto messo in atto da ignoti lo scorso 30 gennaio.

La consegna della lettera è stata comunque segnalata alla polizia che, in queste ore, sta svolgendo una serie di accertamenti in collaborazione con gli investigatori della Digos.

