Sampdoria, visionato Pioli per il dopo Giampaolo

La Sampdoria interessata a Stefano Pioli in caso di addio di Marco Giampaolo. Il tecnico dopo l’addio alla Fiorentina al momento è libero

Sondaggio per Pioli in caso di addio di Giampaolo, la Sampdoria si muove così nella questione allenatori. L’attuale tecnico blucerchiato ha apertamente fatto sapere del suo possibile addio se la Samp non alzerà le proprie ambizioni in campionato. Una salvezza tranquilla con ipotesi europea non basta più al tecnico che, visto il gioco e alcune uscite contro le big vorrebbe puntare a qualcosa di più soddisfacente. Non è da escludere dunque un suo addio a fine stagione con Ferrero che sta visionando Stefano Pioli. L’ex allenatore della Fiorentina è al momento libero ma seguito anche da Atalanta e Parma.