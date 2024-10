San Gallo-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Dallo Stadio Kybunpark la sfida di Conference League San Gallo-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Kybunpark si giocherà la gara valevole per il terzo turno della fase a gironi di Conference League tra San Gallo-Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati-Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Akolo, Geubbels. All. Maassen.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bove, Richardson, Adli; Kouame, Sottil; Beltran. All. Palladino

Orario e dove vederla in tv

San Gallo-Fiorentina si gioca alle ore 18.45 di giovedì 24 ottobre per il terzo turno della fase a gironi di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.