Inter Atalanta, l'unico (e glorioso) successo esterno stagionale

Inter Atalanta, l’unica vittoria dei bergamaschi in trasferta nel 1994: un successo a San Siro nel pieno della crisi stagionale

La stagione 1993 1994 per l’Atalanta è stata sicuramente una delle più disastrose per tanti fattori: campagna acquisti incoerente con le scelte del tecnico, mancanza di serenità, contestazioni e una Dea passata da avere ambizioni UEFA con Guidolin e Sauzee ad essere retrocessa con tanto di cambio di proprietà. Nel ben mezzo della nebbia però c’è sempre qualche piccolo raggio di luce, seppur breve, anche ai danni di una big: cosa che successe contro l’Inter, in quella che fu l’unica vittoria esterna del campionato.

2 gennaio 1994, i bergamaschi sono ancora in zona retrocessione, ma c’è ancora qualche speranza vista la vittoria casalinga contro il Genoa e una classifica momentaneamente corta. Si va a San Siro contro l’Inter temendo una disfatta, ma i bergamaschi sorprendono sotto tutti i punti di vista.

Al 15′ Magoni porta in vantaggio la Dea raccogliendo l’eredità di un grande azione formata da Ganz (che due anni dopo approderà proprio a Milano) e Rambaudi. L’Atalanta non ha problemi a giocarsela alla pari, ma il sogno sembra infrangersi all’83’ con un rigore molto dubbio trasformato da Bergkamp. Tutto finito? Assolutamente no per quanto il pareggio sia prezioso per i bergamaschi, perché 4 minuti dopo Orlandini ipoteca il 2-1 finale.