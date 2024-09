San Siro Ristrutturazione, ecco il NUOVO PIANO da parte di Inter e Milan per lo stadio

San Siro Ristrutturazione, Inter e Milan VALUTANO tale opzione: le CIFRE ed i COSTI dei lavori che verranno fatti all’impianto

Tra i tanti temi di Inter e Milan, al di là di costruire un nuovo stadio, c’è anche quello della ristrutturazione di San Siro. Su tutti i nerazzurri si stanno fortemente muovendo con il sindaco di Milano.

L’edizione odierna di Tuttosport analizza i probabili costi: qualora Inter e Milan optassero per la ristrutturazione del Meazza l’investimento delle squadre sarebbe di circa di 300-400M€ da dividere in due (contro il miliardo per costruire San Donato e una cifra non troppo differente per l’impianto di Rozzano), con la finale di Champions League, prevista per il 2027, che dovrebbe cambiare sede. La risposta definitiva è attesa nelle prossime settimane.