San Siro, Salvini: «Se Sala non è in grado lasci fare gli altri»

Matteo Salvini ha parlato di San Siro e del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, è intervenuto in occasione di un evento per visitare la mostra itinerante della Polizia Stradale sulla sicurezza per parlare del discorso San Siro. Le parole del politico, gran tifoso del Milan.

SALA – «Ha perso quattro anni e un miliardo di investimenti di privati in opere pubbliche per lo stadio di San Siro. Da ministro, da milanese e da tifoso la priorità è che lo stadio sia più moderno, più sicuro e più sostenibile. Mi spiace che per i litigi in Comune a Milano tra il sindaco Sala e la sinistra si siano persi quattro anni, perché la proposta di costruire un nuovo stadio a San Siro è quella di quattro anni fa e abbiamo perso un miliardo di opere pubbliche che i privati avrebbero fatto».

DECISIONE DI INTER E MILAN – «Decidano quello che vogliono ma facciano qualcosa e se Sala non è in grado di dire ‘A’ o ‘B’ lasci le società correre a Milano, a San Siro a San Donato o a Rozzano, perché servono stadi più moderni. Io ho il cuore a San Siro, ma il mondo va avanti».