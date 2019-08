Sanchez il sogno delle big italiane: ecco le squadre interessate a lui

Sanchez il sogno delle big italiane: ecco quali squadre di Serie A sono interessate all’attaccante cileno, ex Udinese

Alexis Sanchez potrebbe tornare in Serie A. Il fortissimo attaccante cileno, che ha militato e strabiliato con la maglia dell’Udinese in Italia, è in uscita dal Manchester United, non rientrando nei piani di Solskjaer.

Secondo il Mirror il cileno interesserebbe a gran parte delle big italiane: Juve, Milan, Inter e Roma vorrebbero il giocatore, soltanto in prestito però. Le ultime settimane di mercato potrebbero regalare una bella sorpresa.