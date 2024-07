Sancho Manchester United, TEN HAG chiude al trasferimento? «É un OTTIMO GIOCATORE, il PASSATO lasciamolo alle spalle»

Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, chiude al trasferimento di Jadon Sancho? Le sue parole sull’esterno

Erik Ten Hag, in una intervista alla BBC, ha parlato del futuro di Jadon Sancho con il Manchester United. L’esterno, dopo il prestito al Borussia Dortmund sembrava sul mercato, con l’interesse concreto della Juve. Di seguito le sue parole.

ANTONY E SANCHO – «Per ogni individuo è diverso. Nessuno ha lo stesso background, ma è chiaro che vogliamo vincere ed entrambi sono ottimi giocatori. Siamo in una nuova stagione, ci siamo lasciati tutto alle spalle e guardiamo avanti».

RELAZIONE CON LO SPOGLIATOIO – «Non penso mai se sono in una posizione di forza o di debolezza. Quando prendi in mano uno spogliatoio che non ha vinto un trofeo in sei anni, devi migliorare. Ma non penso di essere forte o debole. Voglio collaborare. Non posso farcela da solo. Sono sicuro che avremo ancora più successo»