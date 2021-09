Lazio, Sarri: «C’è molto da lavorare. Teniamo all’Europa League»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni al termine della sfida tra Galatasaray e Lazio. Queste le sue parole

Al termine della sfida del Turk Telekom tra Galatasaray e Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

SEGNALI – «Oggi ho visto passi in avanti. Abbiamo fatto una partita diversa rispetto a domenica. Abbiamo giocato su un campo difficile e non abbiamo mai sofferto davvero. Purtroppo gli errori fanno parte di questo sporti. Ripeto però che io ho visto passi in avanti».

CAMMINO – «Teniamo a questa competizione e anche per questo non ho fatto troppi cambi. Poi comunque non è questo il momento per cambiare troppo. I buoni hanno fatto bene. Discreto l’ingresso di Basic e Zaccagni ha fatto una buona partita. Dispiace per il risultato, perché complica un po’ il cammino».

PROBLEMI –«Vedo ancora problemi di tempi e di distanze nella trasmissione di palla e in entrambe le fasi. C’è insomma molto da lavorare».

