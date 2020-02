SARRI: «Favoriti in Champions? Anche la rosa del Liverpool non mi pare male…» – VIDEO

Nella conferenza stampa di vigilia, Maurizio Sarri, ha risposto a Jurgen Klopp che aveva dato la Juve come favorita in Champions

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia. Il tecnico bianconero ha replicato al collega Jurgen Klopp che aveva dato la Juve come favorita in Champions League per la vittoria finale.

«Mi sta riportando la risposta parzialmente. Lui ha detto anche che il calcio italiano non lo segue, per questo non se lo spiega. Neanche la rosa del Liverpool mi sembra male. Jurgen è una delle persone più simpatiche che conosco, qui si sta togliendo di dosso i panni della favorita»