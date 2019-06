Sarri Juve: la caffettiera arriva anche alla Continassa? – FOTO

Sarri Juve: la caffettiera arriva anche alla Continassa? Sui social impazza il fotomontaggio del tecnico in bianconero con la moka

La Juventus non ha ancora annunciato il suo prossimo allenatore e le speculazioni social sono all’ordine del giorno. Per una volta, però, il mondo del web abbandona il suo cavallo di battaglia Guardiola per puntare dritto su Maurizio Sarri. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare il fotomontaggio del tecnico toscano intento a prendere il caffè sul campo d’allenamento in completo training camouflage della Juve 2019/20.

La moka durante le sedute era uno dei must di Sarri nella sua esperienza alla guida del Napoli. Una tradizione che si ripeterà anche in bianconero? Alcuni tifosi inorridiscono solo all’idea, altri aspettano divertiti…