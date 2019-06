Sarri-Juve, quello che è stato e quel che sarà. Cosa manca all’annuncio: il matrimonio dovrebbe essere ormai imminente

Maurizio Sarri alla Juventus dovrebbe essere ormai, davvero, solo questione di tempo. L’accordo tra il tecnico e il club bianconero sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno è scolpito nella pietra, quello che mancava da giorni era il placet del Chelsea. Il blitz di Paratici in quel di Londra sarebbe stato funzionale a trovare l’intessa coi Blues per il tanto discusso indennizzo (minimo, composto da una parte fissa e una di bonus legata ai risultati sportivi).

Il resto l’avrebbe fatto Franck Lampard, pronto ormai a raccogliere l’eredità del tecnico toscano sulla panchina londinese. Ieri giornata chiave per smaltire gli aspetti burocratici: il legale di Sarri avrebbe incontrato il Chelsea per definire la risoluzione, mentre Fali Ramadani, da Milano, avrebbe lavorato in contatto diretto con lo stesso Paratici. Occorre limare gli ultimissimi dettagli, la firma della risoluzione è attesa già nelle prossime ore così come il conseguente annuncio della separazione. Se tutto filerà liscio sarà firma con la Juventus, non c’è suggestione che tenga