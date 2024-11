Sarri non ha dubbi: «Lasciare il Chelsea per la Juventus è stato un errore. Mi piacerebbe tornare...»

Maurizio Sarri ci pensa ancora e ha parlato del passaggio dal Chelsea alla Juventus: le parole del tecnico sul suo recente passato

Al The Sun, l’ex tecnico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio, Maurizio Sarri è tornato a parlare della sua esperienza in bianconero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Volevo tornare in Italia perché la situazione al Chelsea non era facile, ma è stato un errore. Sarebbe stato meglio restare lì. Ero un po’ preoccupato per la situazione con il Chelsea, la situazione all’interno del club. Non era chiaro. Ho chiesto a Marina se era possibile tornare in Italia e Marina ha chiesto dei soldi alla Juventus per liberarmi. La Juve? Ho gestito al massimo livello. Abbiamo vinto lo scudetto con la Juve, ma non è la stessa cosa della Premier League. L’Inghilterra è il massimo livello per giocatori, squadre, club, stadi, tifosi. Per tutto. Quindi mi piacerebbe tornare».