Sarri: “Kulusevski? Importante che la società ci sia arrivata» – VIDEO

Maurizio Sarri parla dell’acquisto di Kulusevski da parte della Juve: «Importante che la società sia arrivata su di lui»

La Juve ha bruciato la concorrenza per Dejan Kulusevski. Il giocatore, che ha svolto in settimana le visite mediche e firmato il contratto, rimarrà comunque al Parma fino al termine della stagione. Ne ha parlato così Maurizio Sarri in conferenza:

«Mi sembra un prospetto di grande interesse ed è importante che la società ci sia arrivata. Averlo subito non rientra in ciò che posso giudicare, sicuramente non c’erano le condizioni».