SARRI: «Sapete il motivo per cui non faccio riposare Bonucci e De Ligt» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Juve-Genoa sulla coppia centrale Bonucci De Ligt

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Juve-Genoa, Maurizio Sarri ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se Leonardo Bonucci e De Ligt potessero riposare in vista del derby.

«I giocatori quando sono così spremuti hanno tutti bisogno di riposo. Il motivo per cui hanno giocato così spesso l’ho detto ripetutamente e per lo stesso motivo il riposo a tutti e due non lo do».