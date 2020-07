Sarri stregato da Buffon: «Ho visto delle cose in allenamento…» – VIDEO

Buffon strega Sarri: «Ho visto delle cose in allenamento…». Così il tecnico in conferenza stampa sul portiere della Juve

Gigi Buffon è a un solo gettone dal conquistare il record assoluto di presenze in Serie A. Un traguardo già da tagliare col Torino? Sarri in conferenza non è voluto sbilanciare, ma ha tessuto le lodi del portiere bianconero.

BUFFON – «Vedremo a fine allenamento, facciamo la riunione con lo staff. Ascoltiamo Filippi e gli specialisti e decidiamo. Buffon è un alternativa per modo di dire, è sempre preso in considerazione, ha fatto una quindicina di partite e sta benissimo e può giocarle. Valutazione che facciamo in tutte le partite, è ancora un portiere estremamente forte e in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età. È un integro e gode di una fiducia totale da parte mia e di tutto lo staff, come portiere e come uomo».