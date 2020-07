Conferenza stampa Sarri: «Chiellini in gruppo dopo il derby. Sbagliato giocare alle 17:15»

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino

È tempo di derby. Domani all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Torino. Alla vigilia della partita, l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa.

RITORNO CHIELLINI – «Chiellini non è ancora a disposizione. Siamo alla fine del suo percorso di atletizzazione, sembra che a breve potrà essere in gruppo. Spero subito dopo il derby».

GIOCARE ALLE 17:15 – «L’assenza di pubblico fa incidere meno il fattore campo. Ci sono certi momenti della partita in cui il pubblico ti tira fuori da certe situazioni. Giocare alla 17:15 è un errore, ma domani si gioca a quell’orario senza se e senza ma».

BERNARDESCHI E DOUGLAS COSTA – «Bernardeschi sta molto bene dal punto di vista mentale e fisico. Douglas Costa sta bene dal punto di vista fisico, per noi diventa letale quando gli avversari si stancano. Finalmente ha avuto un buon periodo di continuità».

CALENDARIO – «È un momento difficile per tutti. Si gioca continuamente. Bisogna guardare alla singola partita, c’è un alto livello di pericolosità in ogni partita».

CRISTIANO RONALDO E DYBALA – «Stanno giocando più vicini, quindi possono giocare spesso in velocità l’uno con l’altro. In allenamento fanno delle esercitazioni proprio per questo».

CONDIZIONI ALEX SANDRO – «Il recupero procede piuttosto bene. Ieri ha fatto anche 15-20 minuti con noi. L’ho visto muoversi con discreta disinvoltura. Spero che dalla prossima settimana possa tornare a fare anche qualche partitella».

SU BUFFON – «Buffon è un portiere forte, gode di una fiducia totale da parte nostra: come portiere e come uomo. In allenamento gli ho visto fare delle cose impensabili».