Do you remember? Berardi dal Sassuolo alla Juve

Quanto Berardi manchi al Sassuolo è evidente e vedremo se stasera a Bologna la stella degli emiliani, annunciata in panchina, entrerà in campo per fornire il tradizionale apporto di qualità. Con la Roma lo si è visto solo negli ultimi frangenti di gara, adesso si spera che possa

aumentare considerevolmente il suo contributo. Esattamente 9 anni fa, il 12 novembre del 2013, stava vivendo il suo primo anno in Serie A e lo stava interpretando alla grande, collezionando ben 16 gol che per un debuttante sono tantissimo.

Campione annunciato e – di conseguenza – si parlava tantissimo che a Sassuolo non sarebbe rimasto a lungo. E siccome la Juve stava dominando in Italia, lo si associava frequentemente perché l’interesse dei bianconeri era reale. I lettori di Tuttosport quel giorno si videro in prima pagina un titolo a effetto: «Juve: Berardi. La festa continua» e si proclamava con tutta sicurezza: «il gioiello del Sassuolo sarà bianconero». Come sia andata, lo sappiamo tutti. E mentre in Emilia sono certamente felici che Mimmo sia ancora con loro, chissà se a Torino c’è qualcuno che cova qualche rimpianto per un giocatore che in 10 anni di Serie A ha superato i 100 gol.