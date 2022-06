Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo tenere questa rosa. Gnonto? Situazione mutata»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto della situazione sul mercato dei neroverdi

LE PAROLE – «Penso che sarà un calciomercato interessante, noi vogliamo mantenere la nostra rosa anche se qualcosa si muove. Non c’è nulla di concreto a oggi, per Scamacca e gli altri ci sono stati contatti ma è presto per parlarne. La vetrina Nazionale farà crescere l’interesse. Gnonto? Questi ragazzi vanno aspettati come da nostra filosofia. In passato avevamo avuto contatti per lui, ma la situazione ora è ben diversa».