Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la gara pareggiata clamorosamente contro la Fiorentina di Stefano Pioli

Una partita che sembrava largamente sotto controllo grazie al doppio vantaggio a poco più di un minuto dal 90′ e che invece si è trasformata in un pessimo pareggio. Le parole di De Zerbi a fine match: «Meritavamo la vittoria, dispiace che sia andata così. Gli episodi non ci hanno favorito, qualcosa poi l’abbiamo sbagliata anche noi ma è comprensibile per una squadra giovane come la nostra. Quando siamo rimasti in inferiorità numerica ci siamo schiacciati e abbiamo fatto fatica a trovare sbocco sulle fasce. Poi abbiamo sbagliato l’ultimo contropiede. Bastava un fallo e mantenere le posizioni».

Ancora De Zerbi: «Restano le cose positive, che sono molte. Abbiamo fatto una bella prova contro una squadra che ha ambizioni diverse rispetto alle nostre. La classifica è buona, possiamo migliorare ancora. Succede nel calcio di perdere dei punti nonostante li meritassimo».