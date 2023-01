Sassuolo, Dionisi: «Non stanno venendo i risultati, dobbiamo essere motivati»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Monza

PAROLE – «Se guardiamo il volume, di gioco e di prestazione, le ultime partite dicono che siamo in crescendo ma non basta. I dettagli fanno la differenza, ne abbiamo parlato ma non basta, ci dobbiamo prendere l’episodio favorevole, se ora è sfavorevole è demerito nostro. Ci sono state disattenzioni anche nella gara precedente, il calcio d’angolo della Lazio ad esempio, abbiamo buttato palla fuori noi. Il modo migliore adesso è allenarsi e rigiocare. Non stanno venendo i risultati, dobbiamo essere motivati per mettere dentro la prestazione ma anche la volontà di portare gli episodi favorevoli a nostro vantaggio».