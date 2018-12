Il centrocampista del Sassuolo Duncan non ha accettato la decisione della Goal Line Technology che ha levato l’1-1 per autogol di Schick

Una brutta sconfitta quella del Sassuolo di De Zerbi in casa della Roma. La squadra di Di Francesco ha ritrovato qualità e compattezza, con il ritorno al gol di Perotti e Schick e l’esplosione di Zaniolo. Ma c’è chi ha da recriminare sul risultato, in particolare sul caso di gol-non gol nel primo tempo. Sul punteggio di 1-0 infatti, Schick devia la palla verso la propria porta, ma la Goal Line Technology non ha dubbi e segnala l’annullamento della rete. Ma l’immagine evidenzia come la palla sia praticamente entrata tutta, tranne una decina di millimetri, cosa che non è affatto piaciuta ad Alfred Duncan, che su Instragram ha voluto dire la sua. Questo il suo post, poi cancellato: «Tranquilli che non è goal. Andiamo avanti con la vergogna rovinando il calcio scegliendo chi deve vincere la partita prima».