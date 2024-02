VOTI STATS – Sassuolo Empoli: Laurienté è un mistero e non solo per ieri

I numeri registrati ieri durante Sassuolo Empoli di Serie A: tra voti positivi, negativi e dei singoli che non hanno inciso sul match

I numeri non bastano a salvare il Sassuolo con l’Empoli e la sconfitta mette in crisi definitiva Alessio Dionisi. Il baricentro molto alto (57,1 metri), il possesso palla al 54%, la superiorità nei tiri (19-14): tutte situazioni favorevoli ai neroverdi, che però si sono trovati sempre a inseguire nel corso della gara, Due volte sono riusciti a recuperare, la terza no perché la rete di Bastoni è arrivata in coda al match, al quarto minuto di recupero. L’allenatore degli emiliani è da salvare? Ecco i giudizi di due giornali.

DIONISI – La Gazzetta dello Sport gli dà 5,5: «Le assenze pesano senza dubbio, ma la sua squadra non brilla e dietro concede davvero troppo: è a un passo dall’esonero». Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport: «Sconfitta pesantissima contro la sua ex squadra». C’è un solo giocatore sul quale i due quotidiani presi in esame si dividono.

BAJRAMI – Tuttosport lo ritiene comunque insufficiente con il 5.5, nonostante gli riconosca un merito: «Il grande ex sforna l’assist per la rete di Ferrari». Con motivazioni simili Gazzetta lo innalza addirittura al rango di migliore dei suoi e lo porta al 6,5: «Il suo ingresso dà la scossa al Sassuolo. L’assist per Ferrari è perfetto». Chi sono gli uomini che proprio non stanno funzionando?

PEDERSEN – Voto 5 dalla Rosea: «Sbaglia parecchi palloni, anche banali». L’ex Feyenoord prende 5,5 da Tuttosport: «Tra i più attenti in fase difensiva, serviva di più in proiezione offensiva». BOLOCA – Unanimità di giudizio col 5. Da Tuttosport perché «Da diffidato prende subito il cartellino giallo, un tempo a scartamento ridotto». Anche Gazzetta sottolinea lo stesso condizionamento dato dall’ammonizione. LAURIENTÉ – Per la testata milanese il 5 è dovuto: «Si incaponisce nei dribbling e quando va al tiro non prende mai la porta». Tuttosport è d’accordo e ci mette sopra un carico bello pesante: «L’oggetto più misterioso del Sassuolo di questa stagione».