Sassuolo, Frattesi: «Mi rivedo in Barella. La B mi ha fatto crescere. Scamacca è unico»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

CONSACRAZIONE – «Penso che per la consacrazione bisognerebbe aspettare la fine del primo anno di serie A, io sono appena all’inizio, ma sto facendo bene».

MERCATO – «Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati».

BARELLA – «Come personalità e modo di stare in campo, restando all’attualità mi rivedo in lui».

ROMA – «Entrambe le squadre non vengono da un periodo felice. Sappiamo di avere le qualità per mettere in difficoltà la Roma, ma sarà una partita difficile».

SERIE B – «Ho vissuto situazione che mi hanno aiutato a crescere e maturare, a cominciare dall’Ascoli, dove ho trovato una bella società. A Monza c’era l’obiettivo di salire, è stato uno step fondamentale, mi sono trovato benissimo».

SCAMACCA COME IBRAHIMOVIC – «Sono d’accordo. È un grande centravanti, lo si capiva da quando ha cominciato. Ha colpi incredibili, merita la Nazionale perché ha qualità che nessuno ha in Italia».

GOL ALLA ROMA – «Se dovesse capitare di segnare scavalco per andare ad abbracciare mia nonna, come Florenzi».