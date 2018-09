Sassuolo-Genoa, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Genoa, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo-Genoa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sassuolo-Genoa: formazioni ufficiali

Sassuolo-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Mister De Zerbi deve fare i conti con Marlon squalificato e Peluso infortunato, il suo 4-3-3 vede dunque in porta come di consueto Consigli ed in difesa Magnani e Ferrari al centro con Lirola e Rogerio sulle fasce, da non sottovalutare Lemos. Duncan, Magnanelli e Sensi a centrocampo dietro a Berardi, Boateng e Di Francesco. Babacar parte dalla panchina, Djuricić non al top.

3-4-1-2 per Ballardini con Marchetti in porta e Biraschi, Spolli e Zukanovic in difesa ma scalpita Lisandro López. In mezzo al campo Lazovic, Romulo, Hiljemark e Criscito con Medeiros trequartista. Piatek-Kouamè in avanti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Medeiros; Piatek, Kouamè. Allenatore: Davide Ballardini.

Sassuolo-Genoa: i precedenti del match

In Serie A Sassuolo e Genoa si sono affrontate 10 volte, il conto è perfettamente in pari, con 4 vittorie emiliane e quattro genoane, due sono i pareggi. In quanto a gol è in vantaggio il Sassuolo con 14 marcature rispetto alle 12 rossoblù. La gara odierna può dunque far pendere l’ago della bilancia verso una delle due compagini.

Sassuolo-Genoa: l’arbitro del match

La gara verrà diretta dall’arbitro Rocchi di Firenze assistito da Rocca e Colarossi. Quarto uomo Fourneau. Addetti al Var: Piccinini e Vuoto.

Sassuolo-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 242) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.