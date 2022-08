Sassuolo, la commovente lettera di Raspadori: «Sarete sempre la mia famiglia»

Giacomo Raspadori ha salutato il Sassuolo dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli: il saluto via Instagram dell’attaccante

Questo il saluto di Raspadori al Sassuolo:

LA LETTERA – «Se mi guardo indietro vedo il volto di tutte le persone che hanno fatto parte di questo mio fantastico pezzo di vita, i vostri volti sono impressi nella mia mente e nel mio cuore ed è grazie a tutti voi che il bambino che ero è diventato il ragazzo di oggi. Ora volgo lo sguardo verso il futuro portandomi come bagaglio quello che tutti voi mi avete trasmesso, per diventare uomo. Dire Grazie non sarà mai abbastanza, mi avete permesso di coltivare la mia passione trasmettendomi valori umani e sportivi che porterò per sempre con me. Non sarà mai possibile essere riconoscente tanto quanto mi avete dato! Non siete parte di un percorso siete e sarete sempre la mia famiglia! Ancora un immenso GRAZIE a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi 11 anni. Sarò sempre uno di Voi»