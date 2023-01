Sassuolo, un solo obiettivo a gennaio: trattenere Frattesi e i big

Assalto a Davide Frattesi: Roma e Brighton su di lui, il Sassuolo proverà a trattenere uno dei suoi migliori giocatori

Dionisi spera che siano chiacchiere da giornalisti ma la verità è che la Roma, ma anche il Brighton di Roberto De Zerbi (senza escludere altri possibili inserimenti a sorpresa) proveranno a strappare al Sassuolo il gioiello Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 è il capocannoniere della formazione neroverde in questa stagione con 4 gol all’attivo, vorrebbe coronare il sogno di un ritorno in giallorosso ma tra il dire e il fare c’è di mezzo…Carnevali.

Gran bagarre Frattesi: c’è anche l’ex De Zerbi

Il Sassuolo valuta il suo giocatore sui 30-35 milioni. La Roma ha in mano il 30% sulla futura rivendita che varrà come sconto in caso di riacquisto del cartellino e vorrebbe inserire nell’affare un paio di giovani (Bove, Volpato, Tahirovic ma attenzione anche ad altri nomi). Non c’è la quadra, ad oggi, sulle valutazioni. E così l’ex neroverde Roberto De Zerbi potrebbe inserirsi. Si preannuncia una lunga telenovela invernale con il Sassuolo però che, vista la situazione di classifica, non può permettersi di perdere non solo Frattesi ma anche alcuni dei suoi migliori giocatori.