Saviola, 'el Conejo' fermato per guida in stato di ebrezza

Javier Saviole, ex del Barcellona e dell’Argentina, fermato ad Andorra per guida in stato di ebrezza: ecco cosa rischia

Javier ‘el Conejo‘ Saviola ha passato una notte in fresco ad Andorra: l’ex calciatore oro olimpico con l’Argentina ad Atene 2004 è stato fermato per guida in stato di ebrezza.

L’ex Barcellona è stato fermato dalla polizia attorno all’alba della scorsa notte e come riportato dai media locali, il tasso alcolemico nel sangue era di 1,10 grammi, più del doppio consentito, che è 0.5. L’argentino, che rientrava da una festa, non ha opposto resistenza e e ha rispettato i protocolli della polizia. Adesso rischia il ritiro della patente per un anno oltre che una multa molto salata.