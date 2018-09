Scambio Alex Sandro-Marcelo: pazza idea Juve-Real a gennaio

Scambio Alex Sandro-Marcelo tra Juventus e Real Madrid? I bianconeri ci pensano: possibile affare a gennaio

Juventus e Real Madrid pronte a un’altra grande operazione di calciomercato? I bianconeri e i Blancos starebbero pensando a uno scambio Alex Sandro–Marcelo con il terzino sinistro della Juventus pronto a vestire la maglia del Real e con il brasiliano dei Blancos pronto a fare il percorso inverso. La notizia è riportata da Tuttosport e avrebbe del clamoroso perché i due club sarebbero pronti a chiudere lo scambio già durante il calciomercato di gennaio. Marcelo infatti non ha un buon rapporto con Lopetegui, che lo ha già sostituito con il Girona e con l’Atletico, spedendo poi il giocatore ad allenarsi con le riserve.

Il calciatore vuole andare via e può arrivare la Juventus. L’operazione non è impossibile, anche a gennaio, ma deve necessariamente essere inserito anche Alex Sandro. Uno scambio tra i due terzini sinistri brasiliani non è fantamercato. Il brasiliano del Real ha voglia di bianconero e lo testimoniano anche i frequenti contatti con Cristiano Ronaldo, suo grande amico. E la lista Champions? Da quest’anno il regolamento prevede l’inserimento a gennaio di 3 nuovi elementi, senza limitazioni: Alex Sandro e Marcelo, scendendo in campo ai gironi rispettivamente con Juve e Real, potrebbero scendere in campo da gennaio in avanti con una nuova maglia.