Scambio Arthur Pjanic, proseguono i contatti per chiudere l’affare: le ultime

Arthur-Juve: il centrocampista ha aperto al trasferimento a Torino. Le ultime notizie sull’asse tra i bianconeri e il Barcellona

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si sarebbe verificata una svolta nell’affare Arthur-Juve. Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista brasiliano starebbe parlando con il club bianconero.

Una prima apertura, dunque, per il suo trasferimento a Torino dopo le iniziali resistenze a lasciare il Barcellona. Non si tratta ancora di un sì definitivo, ma il dialogo con Fabio Paratici per il suo approdo all’ombra della Mole prosegue senza sosta. A livello di ingaggio, inoltre, la Juve offrirebbe al calciatore 5 milioni circa a stagione, due volte e mezzo lo stipendio percepito in blaugrana.