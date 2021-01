Scambio Dzeko-Eriksen fra Inter e Roma: Suning dice di no

La frattura fra Edin Dzeko e Paulo Fonseca aveva aperto un nuovo scenario di mercato che avrebbe fatto contento Antonio Conte

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe chiuso alla possibilità di uno scambio di prestiti Dzeko-Eriksen con la Roma.

Il problema non è di natura tecnica, in quanto Antonio Conte farebbe carte false per avere l’attaccante bosniaco in rotta con Paulo Fonseca, quanto di natura economica.

Dzeko infatti porterebbe con sé un ingaggio pesante mentre i nerazzurri stanno provando a cedere Eriksen proprio per risparmiare sullo stipendio del danese.