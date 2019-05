Spagna travolta dallo scandalo calcioscommesse. Diverse arresti, fra cui alcuni calciatori ex Real Madrid

In Spagna è scoppiato lo scandalo calcioscommesse con diversi arresti tra calciatori in attività. L’indagine riguarderebbe delle partite truccate relative alle stagioni 16-17 e 17-18. A svelarlo è il quotidiano catalano El Periodico.

Tra i primi arresti Raul Bravo, ex giocatore del Real Madrid, che sarebbe il principale responsabile. Fra gli altri anche Borja Fernandez del Valladolid, 19 partite in questa stagione, Carlos Aranda; altro ex Real che si è ritirato nel 2017; Samu Saiz, anche lui ex canterano del real e quest’anno al Getafe; Inigo Lopez ex Atletico e in questa stagione impegnato in Segunda prima con l’Extremadura e ora col Deportivo. Arrestato anche il presidente dell’Huesca, Agustin Lasaosa, presidente del club promosso per la prima volta in Liga, e il medico Galindo Lanuza.