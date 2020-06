Schelotto ricorda: «All’Inter mi hanno trattato male, stracciai il contratto!»

Ezequiel Schelotto ha raccontato gli anni in cui ha giocato all’Inter rivelando di non aver conservato un buon ricordo

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com Ezequiel Schelotto ha ricordato gli anni all’Inter. Queste le parole dell’esterno del Brighton.

INTER – «Ho la coscienza pulita. Nella vita bisogna avere rispetto e all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla, ma è una scelta che non rifarei. Mi aveva portato Stramaccioni e, quando lo hanno esonerato, hanno mandato via anche i suoi giocatori. Non basta vestire la maglia dell’Inter per essere grandi, bisogna esserlo anche come persone aiutando chi ne ha più bisogno».