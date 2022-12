Sconcerti, l’ultimo saluto del mondo del giornalismo e non solo: i messaggi

Centinaia i messaggi di affetto per Mario Sconcerti, mancato quest’oggi all’età di 74 anni: il saluto del mondo del giornalismo ma non solo

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Mario Sconcerti. Di seguito i numerosi messaggi di cordoglio per l’ex giornalista.

La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 17, 2022

Senza parole. Non sarei all’altezza. Solo tristezza, immensa come la tua bravura. Ciao Mario, ciao campione di giornalismo.

RIP #Sconcerti pic.twitter.com/cWUO01S8BL — Sandro Sabatini (@Sabatini) December 17, 2022

E veramente dura assorbire due lutti così ravvicinati di persone a cui eri legato per trascorsi professionali, ma soprattutto per amicizia e stima. Dopo Sinisa ieri, oggi ci ha lasciati Mario #Sconcerti un vero maestro: è stato un privilegio conoscerti, ciao Mario. Rip pic.twitter.com/I8okDZ3F3p — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) December 17, 2022