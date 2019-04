Scudetto Juve, i gol decisivi nella corsa all’ottavo titolo di fila – VIDEO

Scudetto Juve, i gol decisivi nella corsa all’ottavo titolo di fila: le reti di Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Pjanic – VIDEO

Nel nuovo anno, numeri e distacco alla mano, è diventato il campionato meno combattuto della storia recente. E forse di sempre in Serie A, come conferma il fatto che il titolo non fosse mai stato assegnato così presto. Ma per arrivare al tricolore il cammino non è mai né scontato né banale, e anche questa Juventus ha dovuto scolpire nella pietra alcuni successi dal peso specifico decisivo.

Di conseguenza – dalla rete di Khedira ad agosto nell’esordio col Chievo in poi – i bianconeri hanno saputo mettere a segno reti altrettanto pesanti. Cruciali nella rincorsa all’ottavo titolo di fila. Ne abbiamo scelte tre in particolare. La prima è quella di Cristiano Ronaldo ad Empoli, un gol decisivo nel filotto di 16 vittorie nelle prime 17 giornate e forse la prima, vera, giocata clamorosa in bianconero di CR7. La seconda quella di Mandzukic con la Roma, magari non per la bellezza ma per la puntualità: con 9 punti nelle tre sfide consecutive con Inter, Toro e giallorossi, la Juve ha messo per la prima volta in chiaro le cose. La terza quella di Pjanic a Napoli, una pennellata sulle residue speranze di titolo da parte dell’unica inseguitrice credibile della stagione.

Ecco i video delle tre perle bianconere, le più pesanti della stagione in campionato: