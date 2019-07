Sadio Manè e Idrissa Gueye trascinano il Senegal in semifinale. Sono stati loro a confezionare il gol della vittoria contro il Benin

L’avventura del Benin si è fermata ai quarti di finale. Il Senegal ha infatti vinto 1-0 grazie a un ottimo break di Gueye ben servito da Mané. Proprio loro due sono stati i principali trascinatori di Cissè nel 433 con cui ha schierato i suoi.

Schierato come mezzala sinistra, il centrocampista è stato una diga in mezzo, con ben 4 tackle vinti. Mané, invece, ha seminato il panico come sempre: oltre all’assist, ha tirato 3 volte verso la porta e azzeccato la bellezza di 5 dribbling. La finale è sempre più vicina.