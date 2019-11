Seregno Calcio, la risposta ironica sui social dopo il rifiuto di Obinna

La squadra del Seregno Calcio aveva provato a chiamare a sé Borriello e, dopo il rifiuto, ha virato su Obinna, ottenendo lo stesso risultato

Il Seregno Calcio milita in Serie D ma ciò non ha impedito che il presidente Erba tirasse fuori una proposta semi-seria per Marco Borriello. Ovviamente l’ex Milan e Roma ha rifiutato, dando vita a un simpatico spettacolo social.

Così il Seregno Calcio ha provato a contattare Victor Obinna, ex Inter e Chievo, ed anche in questo caso la trattativa non è andata a buon termine (sempre che sia mai esistita). La società ha annunciato ironicamente il rifiuto del giocatore.