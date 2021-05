Serie A 2021-22 su Dazn e Sky: abbonamenti e dove vederla in tv

Chiusa la partita dei diritti tv tra Dazn e Sky, il quadro della stagione di Serie A 2021-22 è adesso completo: ecco come e dove vederla per il prossimo triennio

L’assegnazione del pacchetto 2 ha sostanzialmente serrato il capitolo dei diritti tv tra Dazn e Sky per quanto riguarda la Serie A 2021-22 e per il prossimo triennio.

Il massimo campionato nazionale di calcio sarà visibile per tutti gli utenti con il solo abbonamento a Dazn, che grazie al pacchetto 1 e 3 potrà trasmettere in diretta tutte le partite, di cui ben 7 in esclusiva. Dunque rispetto al passato non sarà più necessario avere il doppio abbonamento, ma basterà quello a Dazn. Le rimanenti 3 partite saranno invece visibili in co-esclusiva anche su Sky.