Serie A, arriva un NUOVO emendamento per contrastare la PIRATERIA: ecco tutti i DETTAGLI e le ULTIMISSIME

Arriva una nuova svolta legata alla lotta nella pirateria per gli eventi sportivi. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’emendamento firmato da Dario Damiani è attualmente in discussione e riguarderebbe in primo piano anche la Serie A.

La stretta estenderebbe anche ai fornitori di VPN con l’obbligo di disabilitare l’accesso alle partite sui siti illegali. L’obiettivo? Quello di fermare l’utilizzo delle reti VPN per generare nuovi indirizzi IP stranieri.