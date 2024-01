Serie A: la prima assemblea di Lega del 2024 è stata fissata l’8 gennaio

Il sito web ufficiale della Serie A ha comunicato la data della prima assemblea di Lega del 2024. Tutti i dettagli

Il sito web ufficiale della Serie A ha comunicato la data della prima assemblea di Lega del 2024. Ecco cosa verrà trattato.

ASSEMBLEA – In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per lunedì 8 gennaio 2024, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 12.45 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.45 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

Verifica poteri.

Comunicazioni del Presidente.

Comunicazioni dell’Ad

Argomenti federali

Valorizzazione giovani ed attuazione di disposizioni legislative

NAV: informativa generale e proposte di sponsorizzazione

Diritti AV Internazionali stagioni 2024/25 e seguenti

Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali)

Varie ed eventuali.