Serie A, c’è un centrocampista che segna quanto Bellingham

Jude Bellingham e Phil Foden sono tra i centrocampisti più prolifici dei top 5 campionati europei, ma non solo i soli: ce n’è uno in Serie A

Jude Bellingham con 16 gol è il centrocampista – per quanto la definizione sia limitante per l’inglese del Real Madrid – che ha fatto più gol nei principali campionati europei. Come lui anche Phil Foden, a segno sabato, ha fatto 16 gol. Ma non solo i soli, anche in Serie A c’è un centrocampista che ha fatto più di dieci gol.

Si tratta di Teun Koopmeiners, che per il secondo anno consecutivo, come riportato da OptaPaolo, è andato in doppia cifra nel computo delle reti.