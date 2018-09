Alla vigilia della terza giornata di Serie A, con la Lazio che affronterà il Frosinone, mister Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa ha analizzato l’attuale situazione biancoceleste

Il tecnico punta tutto su una grande attenzione, sul non sottovalutare l’avversario, poiché la squadra capitolina, ancora a secco di punti dopo ben due uscite, non può più sbagliare. Bisogna quindi dare di più nonostante un calendarioi avverso che ha messo i laziali in seria difficoltà in quest’avvio di campionato.

Non si può, non si deve sottovalutare un avversario come il Frosinone, che può presentare insidie, proprio a riguardo Inzaghi ha detto: «Abbiamo preparato molto bene la gara, siamo convinti che possiamo vincere. Dobbiamo vincere. Il tempo soltanto può dire se riusciremo ad essere la squadra fantastica dello scorso anno. Per ora l’episodio non ci ha aiuta, dobbiamo fare di più».

Ad oggi, dopo 180′ non ancora vanno a segno Milinkovic e Luis Alberto, l’allenatore dice d’essere positivo a riguado e di pazientare poiché siamo ancora al secondo turno di Serie A.

Riguardo invece alla spensieratezza che ha caratterizzato il ruppo dell’anno precedente, mister nzaghi ha dichiarato che al momento non manca ma tarda a manifestarsi, tutto verrà quindi agevolato dall’arrivo di vittorie.

Inzaghi: «Poteva andare meglio il sorteggio in Europa League»

Di qua il focus della conferenza s’è ampliato, toccando tasti come l’Europa League, dove la Lazio è stata inserita in un girone non proprio agevole. Poi ha parlato del tecnico avversario, Longo, che ha scontrato anche ai tempi della Primavera. Dell’allenatore dei ciociari ha rimarcato la sua meticolosità, ribadendo ancora una volta volontà di maggiore attenzione da parte dei suoi.