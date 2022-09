Serie A, De Siervo: «Vogliamo assegnare i diritti tv entro fine stagione»

Le parole di De Siervo in vista dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A: «Vogliamo assegnarli prima della fine della stagione»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato del bando per l’assegnazione dei prossimi diritti tv del campionato per il triennio 2024-2027.

«Vorremmo dare un segnale di maturità assegnando i diritti entro la fine di questa stagione. Sarebbe un record. Sicuramente dobbiamo fare un passo in avanti l’audience di pubblico in Italia per la Serie A è di 6 milioni, in Spagna 4. Ma la Liga dal punto di vista dei diritti tv vale di più».