Serie A, anticipi e posticipi dalla giornata 14 alla 18

Ultime Notizie Serie A Live – 9 ottobre 2024:

Calabria via dal Milan? La situazione

Bremer, ecco quando torna il difensore della Juventus: c’è la data

Inter-Inzaghi, l’allenatore interrogato per l’inchiesta ultras

Napoli-Kvara, fissati gli obiettivi per il futuro

Ultime Notizie Serie A Live – 8 ottobre 2024:

I numeri di Ademola Lookman in questo inizio di stagione. Le statistiche

Infortunio Bremer: intervento riuscito! Il comunicato

Galliani Monza: «Nesta? Sempre avuto fiducia in lui, e sul ritiro della squadra…»

Torino, sostituto Zapata cercasi: il piano di Cairo e Vagnati, l’ipotesi Balotelli…

Fonseca, la panchina è a rischio? Situazione ingarbugliata a Milanello

Ultime Notizie Serie A Live – 7 ottobre 2024:

Serie A, possibile ESONERO: ecco chi rischia il posto

INTER, è partita la caccia al NAPOLI capolista. Cosa succederà prima dello SCONTRO DIRETTO. E i 3 fattori che rendono tranquillo INZAGHI

Monza-Roma, la furia di Ghisolfi contro La Penna: «Ci manca un RIGORE! Vogliamo RISPETTO»

Juve-Cagliari, i MIGLIORI e i PEGGIORI: Douglas Luiz mette TUTTI D’ACCORDO, Marin e Scuffet si contendono l’MVP

Fiorentina-Milan, i due volti della gara: De Gea è SUPERMAN, Theo decisamente NON LA KRYPTONITE

Ultime Notizie Serie A Live – 6 ottobre 2024:

Palladino: «Gudmundsson è un CAMPIONE. Moise? É un ESEMPIO per tutta la squadra».

Fonseca: «Non voglio contribuire al CIRCO ARBITRALE: loro NON HANNO CREATO tanto di più, ma…»

Monza-Roma 1-1: Dany Mota risponde a Dovbyk, finisce in parità

Bologna Parma 0-0: gli ospiti resistono in 10, finisce in parità

Ritorna il derby emiliano tra Bologna e Parma: i punti chiave

Empoli, D’Aversa POLEMICO: «Gol di Zaccagni a tempo SCADUTO, forse NON funzionava il cronometro. La Lazio ci ha PROVOCATO, non me l’aspettavo».

Lazio, Baroni: «Classifica? Sono AMBIZIOSO, ma adesso chiedo QUESTO alla squadra»

Davide Nicola post Juve Cagliari: «Abbiamo compiuto una grande impresa. Sul CALCIO DI RIGORE…»

Thiago Motta: «POCA CATTIVERIA da parte della Juve. L’errore di VLAHOVIC? Penso che…»

Torino, situazione Zapata: le condizioni dopo l’infortunio

Ultime Notizie Serie A Live – 5 ottobre 2024:

Conferenza stampa Vanoli: l’intervista del tecnico dopo Inter Torino 3-2.

Inzaghi: «Partite così non possono finire 3-2! Più concentrazione in CHAMPIONS? Ecco come la penso».

Gilardino: «Inconcepibile la RESA, anche contro una SQUADRA FORTE»

Gasperini: «Un’Atalanta in CRESCITA. Retegui ci sta dando una grande mano. Sugli INFORTUNI…»

Udinese Lecce, Bijol: «Vittoria di carattere, ci da FIDUCIA». Le parole

Brutto infortunio per Kossounou in vista di Atalanta Genoa. La situazione

Derby veneto al Verona, decide l’autogol di Joronen: Di Francesco ko

Vince il Napoli, Conte allunga sulla seconda: 3-1 al Como

Ha vinto l’Udinese contro il Lecce: 1-0 il risultato, giallorossi ko

Ultime Notizie Serie A Live – 4 ottobre 2024:

Le parole di Alberto Gilardino per Atalanta Genoa. Le dichiarazioni

Lecce, Gotti: «Momento DIFFICILE? La squadra lavora BENE e…». Le parole

Verona-Venezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Napoli-Como: dove vederla, orario e probabili formazioni

Ultime Notizie Serie A Live – 3 ottobre 2024:

Cassano attacca Kean della Fiorentina. Le ultime

Le parole di Bellanova dopo Shakhtar Atalanta. Le dichiarazioni

Ultime Notizie Serie A Live – 2 ottobre 2024:

Indagine curve, Pecoraro: «PENALIZZAZIONE ai club? Solo in questo caso»

Moratti: «INDAGINE SULLE CURVE? La società sta vivendo un INCUBO, spero che succeda questo…»

Palladino: «Fiorentina, sei in EMERGENZA in QUEL REPARTO. Sulle convocazioni dico che…»

Napoli, Conte: «Stiamo lavorando molto bene. Vi SVELO le CONDIZIONI di Romelu Lukaku»

Serie A, le DESIGNAZIONI della 7ª giornata: scelti gli ARBITRI dei match

Rivoluzione in casa Torino per Vanoli sulla formazione. Ecco le novità

Ultime Notizie Serie A Live – 1 ottobre 2024:

Pavoletti ci sarà contro la Juventus? le ULTIME

Lazio Empoli, manca poco alla SFIDA! i NUMERI

Genoa, continua il momento no del grifone: le ultime

Indagine curva Inter, svolta CLAMOROSA: la procura vuole sentire ZANETTI, INZAGHI E SKRINIAR! Cosa succede?

Indagine Ultras Milan, Davide Calabria RISCHIA GROSSO. Il capitano rischia la SQUALIFICA

I convocati dell’Atalanta in vista della sfida contro lo Shakhtar. La lista

Atalanta-Ruggeri, l’annuncio dell’infortunio

Crisi Parma, il gioco non basta più

Ultime Notizie Serie A Live – 30 settembre 2024:

Infortuni Atalanta, l’esito degli esami di Hien e Brescianini. Le ultime

Indagine ultras Milan, la posizione del club: «Disponibili a COLLABORARE»

Indagine Ultras, la posizione della procura nei confronti di Inter e Milan

Indagine Ultras, nel mirino anche Inzaghi

Milan-Giroud, le parole sulla lotta scudetto

Ultime Notizie Serie A Live – 29 settembre 2024:

Nesta: «Classifica? Sappiamo dove siamo, dobbiamo muoverci!»

Conte: «Scudetto? Siamo lontani dalle altre Big, teniamo i piedi per terra»

Palladino: «Oggi DIETRO PERFETTI, ma in avanti mi aspettavo QUALCOSA IN PIU’; a 3 o a 4? Mi piacciono entrambi i moduli».

D’Aversa: «Questi ragazzi stanno facendo cose INCREDIBILI; sul mercato pochi MEGLIO DI NOI».

Juve Inter, è già iniziata: Vlahovic SUPERA Lautaro Martinez! Il DATO

Cagliari, SI FERMA Lapadula: le CONDIZIONI

I voti di Udinese Inter 2-3: Lautaro si riprende, Bijol no

I voti di Genoa Juventus 0-3: Vlahovic show a Marassi

Ultime Notizie Serie A Live – 28 settembre 2024:

Italiano: «Mi prendo lo SPIRITO con cui abbiamo giocato, ecco come sta CASTRO. LIVERPOOL? Ci pensiamo da domani»

Gilardino: «Non è un momento semplice: bisogna TENERE BOTTA, le assenze pesano».

Thiago Motta: «Un gruppo forte che può ANCORA MIGLIORARE, quando segniamo… DIFESA IMBATTUTA? Dimostra una cosa»

Vince l’Inter a Udine, risultato di 3-2: doppietta Lautaro Martinez

Per Bologna Atalanta attesi molti tifosi nerazzurri. Le ultime.

Di Francesco su quella che sarà la partita del Venezia. Le parole

Ultime Notizie Serie A Live – 27 settembre 2024:

Gotti SBOTTA a Sky: «Errori dell’ARBITRO DECISIVI!». Lo SFOGO

Juventus, CONFERMATA la PERDITA di 199 milioni di euro: il COMUNICATO

Convocati Atalanta, la LISTA COMPLETA di Gasperini: le ultime

Vasquez sull’inizio record con l’Empoli. Ecco le dichiarazioni

Bologna e le parole di Italiano in vista della partita contro l’Atalanta. Le parole

Ultime Notizie Serie A Live – 26 settembre 2024:

Nesta: «Con questa vittoria rompiamo una MALEDIZIONE, classifica? NON LA GUARDO, ecco perchè»

Stadio Ferraris: Genoa-Juve a PORTE CHIUSE? VERTICE del ministero dell’interno

Conceicao Juve, tempi di recupero BRUCIATI: Le ULTIME

Infortunio Sazonov, il comunicato ufficiale dell’Empoli. Le ultime

Fiorentina-Bove, la verità sull’addio alla Roma

Juve-Locatelli, le parole sulla nuova stagione