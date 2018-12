Serie A, Gravina detta la linea ai club: «Fate giocare i giovani talenti»

Gravina detta la linea ai club, pensa a una profonda riforma del calcio e si rivolge alle società: «È l’ora del cambiamento».

Giovani talenti come Niccolò Zaniolo e Patrick Cutrone si stanno mettendo in gran luce rispettivamente con la maglia della Roma e con quella del Milan. Ma rischiano a gennaio di tornare in panchina per far spazio a stranieri che viaggiano verso la fine della loro carriera da calciatore, come nel caso dell’attaccante rossonero, che potrebbe dover far spazio a Ibrahimovic.

Per questo il presidente federale Gabriele Gravina, che pensa a una riforma profonda del calcio italiano, si è rivolto alle società di Serie A, e come evidenzia “Il Corriere dello Sport”, ha chiesto loro di dare più spazio ai giovani talenti italiani. «Fateli giocare. – l’appello del numero uno federale – Non è vero che noi italiani non abbiamo i talenti, quelli ci sono. Ma a differenza degli altri Paesi non li formiamo, li trascuriamo. È l’ora del cambiamento».

